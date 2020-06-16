Во вторник в Москве ожидается до +29°С
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Переменная облачность и до +29°С ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ночью температура в столице опустится до +16°С, по области — до +13°С.
По прогнозам синоптиков, местами будет небольшой дождь.
Южный ветер не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
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