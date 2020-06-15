Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве попал на видео

Момент перестрелки между сотрудниками ГИБДД и мужчиной из автомобиля такси на Ленинском проспекте в Москве попал на видео, передает Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что мужчина стреляет сначала в одного сотрудника ГИБДД, потом открывает огонь по второму, который отстреливается.

На видео слышно четыре выстрела.

Ранее возле гостиницы «Салют» на юге столицы произошла перестрелка при попытке сотрудников ГИБДД проверить документы у таксиста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число пострадавших при стрельбе в Москве возросло

— Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве

— Открывший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве задержан