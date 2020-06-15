Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве попал на видео
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Момент перестрелки между сотрудниками ГИБДД и мужчиной из автомобиля такси на Ленинском проспекте в Москве попал на видео, передает Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно, что мужчина стреляет сначала в одного сотрудника ГИБДД, потом открывает огонь по второму, который отстреливается.
На видео слышно четыре выстрела.
Ранее возле гостиницы «Салют» на юге столицы произошла перестрелка при попытке сотрудников ГИБДД проверить документы у таксиста.
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