В Свердловской области продлили коронавирусные меры

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что связанные с пандемией коронавируса меры продлены в регионе до 22 июня.

Губернатор уточнил, что в настоящий момент эпидемиологическая обстановка «не позволяет вводить дополнительные послабления режима».

В своей публикации он отметил, что уже подписал соответствующий указ, а также выразил надежду на то, что скоро ситуация улучшится.

Согласно последним данным, в Свердловской области выявлено 9 558 случаев CОVID-19. При этом 4 235 человек выздоровели, 50 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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