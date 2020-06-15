Адвокат Олега Соколова объяснил, почему тот отказался от его услуг

Отказ обвиняемого в убийстве экс-доцента СПбГУ Олега Соколова от адвокатов связан со вступлением в дело нового защитника. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Александр Почуев, защищавший историка с момента его задержания.

«Да, он действительно отказался, сославшись на то, что это условие вступления в дело другого адвоката. Ситуация простая. Он [Соколов] не хочет работать ни с кем больше», — пояснил он.

Почуев добавил, что Соколов никогда не высказывал претензии к качеству его работы.

«Он поблагодарил меня за оказанные услуги и подчеркнул профессионализм», — заключил адвокат.

Ранее Олег Соколов заявил, что отказался от услуг Почуева и адвоката Екатерины Осадчук. Свое решение он объяснил желанием работать с адвокатом Сергеем Лукьяновым.

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