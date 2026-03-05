Поражение израильского танка Merkava в Ливане попало на видео

Шиитское движение «Хезболла» уничтожило на территории Ливана танк израильской армии Merkava. Видео об этом опубликовал Telegram-канал ParsToday.

Находившийся в засаде в городской застройке боец «Хезболлы» выпустил по танку противотанковую управляемую ракету российского комплекса «Корнет». Ракета точно поразила цель, после чего боевая машина взорвалась.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» предназначен для уничтожения бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. Управляемая по лазерному лучу ракета с тандемной кумулятивной боевой частью имеет дальность полета в 10 км и может пробивать броню толщиной в 1000-1200 мм.

4 марта «Хезболла» заявила о ракетной атаке по израильской военно-морской базе, расположенной в городе Хайфа.

В этот же день движение сообщило о нанесении из Ливана ракетных ударов по военным объектам Израиля на Голанских высотах.

Ранее израильская армия вошла в южный Ливан.