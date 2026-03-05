Размер шрифта
Премьер Словакии заявил, что не верит Зеленскому

Фицо заявил, что не верит словам Зеленского о ситуации с нефтепроводом «Дружба»
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит словам президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом он заявил на пресс-конференции, передает издание Dennik.

Он рассказал, что Братислава сначала попросила своего посла в Киеве поехать к нефтепроводу для изучения обстановки, но ему не разрешили. Затем посол Евросоюза на Украине попросила посетить это место, однако ей тоже отказали.

«Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — сказал Фицо.

4 марта правительство Словакии расторгло соглашение с «Укрэнерго» об экстренных поставках электроэнергии. Причиной такого шага стала продолжающаяся приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Обычные коммерческие поставки электроэнергии из Словакии на Украину пока продолжаются, но премьер-министр Роберт Фицо пригрозил прекратить и их.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет быстро отремонтировать «Дружбу».

 
