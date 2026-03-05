Размер шрифта
Наука

Почему так сильно хочется есть именно вечером, объяснила врач

Врач Атаманова: сильный голод вечером вызван долгим перерывом между обедом и ужином
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Часто при похудении люди жалуются на то, что весь день легко придерживались правильного питания и не испытывали сильного чувства голода , а вечером у них возникало сильное чувство голода. Проблема — в долгом временном промежутке между обедом и ужином, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«Очень часто в начале нашей работы с пациентами в дневниках питания вижу: идеальный завтрак, обед, а вечером все, как в тумане. Самая очевидная причина: промежуток между обедом и ужином больше 5-6 часов. С точки зрения физиологии голод возникает каждые 3-4 часа. Это не сильное чувство голода, оно позволяет совершать осознанный выбор еды и регулировать размер порции. Но с каждым часом чувство голода нарастает и чем больше промежуток между приемами пищи, тем сильнее голод и риск переесть», — объяснила доктор.

По словам Атамановой, на работе люди могут не замечать чувство голода и спокойно работать по 6-7 часов без еды, периодически заглушая голод кофе.

«Зато по дороге домой или уже дома физиология берет свое, и
возникает сильное чувство голода, на котором практически невозможно себя контролировать. Самые терпеливые могут себя ограничивать несколько дней, но рано или поздно срыв всё равно случается. Чтобы избегать этого, важно правильно распланировать приемы пищи, добавить перекусы. Кроме того, нужно понимать, какая еда насыщает, а после какой хочется есть уже через час», — заметила доктор.

