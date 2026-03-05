Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Три человека пострадали в Саратовской области при атаке беспилотников

Бусаргин: в Саратовской области при атаке БПЛА пострадали три человека
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, предварительно, пострадали три человека, также повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

По его словам, специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. Он добавил, что на местах работают профильные службы.

По информации Telegram-канала Mash, из-за атаки беспилотных аппаратов в Саратове наблюдаются перебои со светом. В городе работают средства противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что атака на Саратов и Энгельс длится уже несколько часов. Прозвучало более 30 взрывов. В местах угрозы атаки работают системы оповещения.

Ранее БПЛА атаковали Сочи.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!