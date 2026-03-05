Три человека пострадали в Саратовской области при атаке беспилотников

Бусаргин: в Саратовской области при атаке БПЛА пострадали три человека

В результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, предварительно, пострадали три человека, также повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

По его словам, специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. Он добавил, что на местах работают профильные службы.

По информации Telegram-канала Mash, из-за атаки беспилотных аппаратов в Саратове наблюдаются перебои со светом. В городе работают средства противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что атака на Саратов и Энгельс длится уже несколько часов. Прозвучало более 30 взрывов. В местах угрозы атаки работают системы оповещения.

Ранее БПЛА атаковали Сочи.