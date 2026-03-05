Размер шрифта
«Просто обязаны восстановить»: в Госдуме поделились ожиданиями от конгресса МОК

Депутат Журова: после событий в США МОК просто обязан вернуть Россию
Andreas Rentz/Reuters

Депутат Государственной Думы Светлана Журова, также являющаяся олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что Международный олимпийский комитет просто обязан восстановить Россию в качестве своего члена и вернуть на международную спортивную арену с флагом и гимном после военной операции США и Израиля против Ирана и отказа самого МОК отстранить спортсменов этих стран.

«Сейчас с МОК начнут требовать каких-то объяснений, фактов, быть может, извинений. Ну, кто-то скажет, что они извиняются, может, но вряд ли. И если Россию обвиняли в нарушении олимпийского перемирия, то какие претензии к Белоруссии? Вот только, что они признали Крым, понимаете?! То есть: вы признали Крым, а мы не признаем, поэтому, извините, мы вас отстраняем. Там же именно так это выглядело. Поэтому вот этот нюанс, ну Крым никуда не делся, новые территории тоже. Поэтому посмотрим, что там МОК примет в мае месяце, когда у него вроде планируется конгресс. Но после того, что происходит в США, они просто обязаны сказать: «Да, действительно, слушайте, надо как-то, видимо, восстанавливать всю эту историю, раз спорт вне политики, значит, все мы вне политики», — подчеркнула Журова.

Российские атлеты отстранены от международных спортивных соревнований и могут выступать только в нейтральном статусе с 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине.

Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

 
