Белый дом высказался о причастности ВС США к удару по школе для девочек в Иране

Белому дому неизвестно о причастности ВС США к удару по иранской школе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что ей неизвестно о причастности ВС США к удару по школе для девочек в Минабе.

«Соединенные Штаты не нападают на гражданское население, в отличие от иранского режима-изгоя», — сказала она.

После вопроса о доказательствах непричастности США к удару, Левитт сообщила, что Пентагон расследует этот эпизод.

28 февраля Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе погибли 168 человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства».

После этого глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проводит расследование и изучает данные об ударе по школе в Иране. При этом глава ведомства подчеркнул, что американские вооруженные силы никогда не бьют по гражданским объектам.

Ранее иранский дипломат связал атаку на школу с «культом Эпштейна».