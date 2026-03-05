В США оценили траты на войну в Иране

Журналистка Юсеф: США оценивают траты на операцию в Иране в $1 млрд в день

Стоимость военной операции США против Ирана, по оценкам Пентагона, может составлять $1 млрд в день. Об этом сообщила в соцсети Х журналистка The Atlantic Нэнси Юсеф со ссылкой на представителя конгресса.

«Согласно предварительным подсчетам министерства войны США, каждый день войны в Иране обходится бюджету в 1 миллиард долларов», — написала она.

По оценке информационного агентства Anadolou, за первые 24 часа операции «Эпическая ярость» США могли потратить примерно $779 млн. Предварительное наращивание военной мощи, включая передислокацию авиации, развертывание более десятка военно-морских судов и мобилизацию региональных сил, обошлось дополнительно в $630 млн.

Согласно данным Центра новой американской безопасности, содержание авианосной ударной группы, такой как USS Gerald R Ford, обходится примерно в $6,5 млн в день.

Директор Пенсильванско-Уортонской школы бизнеса Кент Сметтерс заявил журналу Fortune, что общий экономический ущерб для США из-за операции против Ирана может достичь $210 млрд. Эта цифра включает прямые военные расходы — оцениваемые в $95 млрд — наряду с масштабными сбоями в торговле, на энергетических рынках и в финансовой сфере по всему миру.

Ранее сообщалось, что советники торопят Трампа «объявить победу» над Ираном.