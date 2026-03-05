«Смягчить политический кошмар»: советники торопят Трампа «объявить победу» над Ираном

Некоторые советники и близкие сторонники призывают президента США Дональда Трампа объявить о победе над Ираном, передает CNN.

По данным телеканала, всего через несколько дней после начала операции против Ирана многие из окружения американского политика хотят ее скорейшего завершения. У помощников и советников лидера США есть опасения по поводу политических последствий втягивания страны в затяжную войну без четкого плана действий и поддержки со стороны общественности. Жертвы среди американских солдат, рост цен на бензин и нестабильность фондового рынка ставят под угрозу ключевые пункты предвыборной программы Трампа. Кроме того, в Белом доме до сих пор пытаются объяснить причины вступления США в войну на Ближнем Востоке.

«Это политический риск, без всяких «если», «если» и «но». Будем надеяться, что ничего действительно плохого не произойдет. Потому что если это случится, это будет проблемой», — описал ситуацию один из советников главы государства.

Согласно опросам, война с Ираном непопулярна. Американцы опасаются очередного вмешательства на Ближнем Востоке и не имеют четкого представления о целях администрации Трампа. Среди сторонников движения политика MAGA (Make America Great Again/«Сделаем Америку снова великой») возник раскол, потому что в 2016 году действующий президент обещал «отказаться от провальной политики государственного строительства и смены режимов».

По мнению окружения лидера, тревожная динамика будет ухудшаться по мере затягивания конфликта на Ближнем Востоке. А это поставит под угрозу шансы республиканцев избежать полного поражения на промежуточных выборах в ноябре.

«В лучшем случае это (война с Ираном. — «Газета.Ru») отвлекающий фактор от приоритета экономики. Но в худшем случае это может обернуться политической катастрофой, и это может стать катастрофой для Ирана и для Республиканской партии на протяжении многих поколений», — прокомментировал происходящее Мэтью Бартлетт, стратег Республиканской партии и экс-сотрудник Госдепа.

Как отмечает телеканал, Трамп решил начать боевые действия вопреки предупреждениям своей администрации. Это привело ко множеству противоречивых объяснений высокопоставленных чиновников по поводу того, из-за чего США начали удары по Исламской Республике. Проблема усугубляется и постоянно меняющимися высказываниями самого Трампа. Они касались того, насколько неотложную угрозу Иран представлял для США, находился ли он на грани обладания ядерным оружием или только баллистическими ракетами, какая страна — США или Израиль — приняла первоначальное решение о начале атаки и сколько продлятся военные действия.

В материале говорится, что единственным аспектом, который пошел по плану, стали военные действия. После их начала чиновникам в Белом доме пришлось заниматься вопросами стабилизации нефтяных рынков и помощью тысячам американцев, которые застряли в зоне конфликта. По мнению советников, наилучший сценарий смягчения «политического кошмара» заключается в завершении войны через несколько недель после уничтожения наступательных возможностей Ирана и ослабления его политического руководства.

«Это даст администрации возможность объявить о полной победе и, после завершения основных боевых действий, в значительной степени переключить внимание на внутренние дела в преддверии промежуточных выборов», — добавляет CNN.

