Россиян предупредили, какие роллы нельзя есть на следующий день

Диетолог Парецкая: роллы с сырой рыбой нельзя есть на утро следующего дня

Роллы и суши часто заказывают на ужин, и часть порции нередко остается «на утро». Однако безопасно доедать их можно не всегда. В каких случаях роллы допустимо хранить в холодильнике, а когда лучше отказаться от этой идеи, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Алена Парецкая.

«После доставки роллы выходят из холодильного режима. Если они несколько часов находятся при комнатной температуре, а затем убираются в холодильник, в продукте могут начаться микробиологические процессы. То есть бактерии начинают активно размножаться на рыбных продуктах. Холодильник не делает роллы безопасными», — объяснила специалист. По ее словам, если заказ простоял ночь вне холодильника, употреблять его нельзя. Но если роллы хранились в холоде, перед употреблением нужно оценить их состояние.

«О порче говорит кислый или резкий запах, изменившаяся текстура риса — он может стать скользким, чрезмерно липким или водянистым. При малейших сомнениях продукт лучше выбросить», — подчеркнула Парецкая.

Диетолог отметила, что на следующий день допустимо есть только роллы с термически обработанной начинкой — при условии правильного хранения и отсутствия признаков порчи. Роллы с сырой рыбой, морепродуктами и обилием соусов лучше не оставлять на утро.

Согласно санитарным нормам, при температуре +2…+6°C срок хранения роллов не превышает 18 часов. При этом изделия со свежей сырой рыбой рекомендуется употребить в течение нескольких часов после приготовления.

Бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким подтвердил, что состав роллов напрямую влияет на их безопасность при хранении.

«Чем выше влажность, жирность и количество соусов в роллах, тем быстрее они становятся небезопасными. Запеченные роллы с «шапкой» или большим количеством сливочного сыра переносят хранение хуже всего», — отметил он.

По словам Кима, лучше сохраняют свежесть роллы с курицей, угрем и омлетом тамаго. Он также рекомендовал сразу убирать недоеденные роллы в холодильник и хранить их в герметичном контейнере отдельно от продуктов с резким запахом. «Если заранее понятно, что часть заказа останется, эту порцию лучше сразу убрать в холод. Чем быстрее роллы окажутся в холодильнике, тем ниже риски», — добавил бренд-шеф.

