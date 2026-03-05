Озвучены реальные доходы курьеров в России

Истории о курьерах с зарплатами в 200-300 тысяч рублей — это такой же устойчивый миф, как и рассказы об IT-фрилансерах, зарабатывающих миллионы, лежа на Бали. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Феткевич, HR-эксперт, основатель рекрутингового агентства «Эффективные Кадры».

По словам эксперта, такие случаи есть, но они к реальному положению дел в отрасли имеют такое же отношение, как история успеха одного ютубера-миллионера к доходам миллионов рядовых блогеров.

«Если отбросить шумиху, то работа курьера — это одна из самых низкооплачиваемых в пересчете на трудозатраты», — констатировал он.

По словам эксперта, вся система построена на том, что доход курьеров зависит от десятка переменных. Это не оклад, который гарантированно перечислят в конце месяца, а сделка, где курьер получает деньги за каждую выполненную доставку.

«На конечную сумму влияет все: километраж, время суток (ночные тарифы выше), длительность работы, способ перемещения (пеший, велокурьер, на своем автомобиле), скорость доставки, рейтинг, который выставляют клиенты, и даже погода. Сервисы громко заявляют: «У нас получают от 100-200 тысяч». Но это верхняя планка, достижимая в идеальных, почти лабораторных условиях», — заявил специалист.

Феткевич рассказал, при каких обстоятельствах эти цифры реальны.

«Когда мы в рамках одного из проектов погрузились в аналитику поиска курьеров и начали общаться с самими исполнителями, картина прояснилась. Средний дневной заработок пешего курьера в крупном городе — это 3-4 тысячи рублей. И это до вычета расходов. Да, теоретически, если он не будет спать, будет разъезжать на мощной машине, ему будут слать заказы без перерыва как из рога изобилия, а все клиенты станут ставить только высшие оценки, то, возможно, он и приблизится к этим 300 тысячам в месяц. Но реальность такова, что работают там живые люди, а не роботы. У них есть потребность в сне, еде, они болеют, попадают в пробки, сталкиваются с отменой заказов и не всегда адекватными клиентами», — заметил он.

Главный нюанс, о котором умалчивают, — это полное возложение коммерческих рисков и расходов на самого курьера.

«Вы покупаете за свой счет топливо или оплачиваете зарядку для электротранспорта. Вы несете все расходы на ремонт и амортизацию своего автомобиля, велосипеда или самоката. Вы оплачиваете мобильную связь и интернет, без которых работа невозможна. Вы работаете без всякого социального пакета: нет оплачиваемого больничного, отпуска, пенсионных отчислений от «работодателя». Вы травмировались, пока бежали с заказом по гололеду? Это ваши проблемы и ваши убытки. В лучшем случае сервис вас просто заблокирует на время болезни», — предупредил специалист.

Чтобы выйти на сколько-нибудь серьезный месячный доход, нужно работать по 12-14 часов в сутки, часто без единого выходного. Это физически и морально тяжелый труд: постоянный стресс от таймингов, оценок, взаимодействия с людьми, работа в любую погоду. Стоимость одного часа такой работы, если честно посчитать все расходы и разделить чистый заработок на реально потраченное время, оказывается весьма скромной.

«Почему же эта работа тогда существует и почему ее выбирают? Тут все просто. Первое и главное преимущество — крайне низкий порог входа. Не нужно специального образования, опыта или сложных навыков. Скачал приложение, прошел короткое онлайн-обучение, получил термосумку — и ты в деле. Основное требование — наличие паспорта (не только РФ) и возраста 18 лет (где-то берут и с 16). Это реальный и быстрый выход для подработки. Например, для мам с маленькими детьми, которые могут выйти на несколько часов, пока ребенок в саду. Для студентов, которым нужны деньги и гибкий график. Да, деньги небольшие, но и работа не требует какой-то особой квалификации, а начать можно буквально завтра», — заявил специалист.

Поэтому, когда вы видите очередную яркую историю про курьера-богача, воспринимайте ее как редкое исключение, достигнутое ценой нечеловеческой нагрузки.

«Реальная же картина — это тяжелый, часто неблагодарный труд с доходом, который при внимательном расчете на час времени может оказаться ниже, чем у кассира в супермаркете, который, по крайней мере, работает в тепле и имеет социальные гарантии. Это не дорога к быстрому успеху, а, скорее, вынужденная стратегия для тех, кому срочно нужны какие-то деньги здесь и сейчас, без возможности найти другие варианты», — резюмировал он.

Ранее были опровергнуты данные об огромных зарплатах сварщиков в России.