Турецкий ученый заявил о возникшей опасности на пляжах Антальи

Берега турецкого курорта Антальи заполонили опасные для человека крупные медузы. Об этом научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу рассказал агентству IHA.

Он пояснил, что медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) попали в Средиземное через Суэцкий канал и движутся на запад. Этому способствует дующий в течение 10 дней сильный ветер, поэтому течения отнесли огромное число медуз в Анталийский залив. Угроза со стороны медуз будет сохраняться до июня, пока не море не прогреется.

Ученый отметил, купающимся следует избегать контакта с медузой-кочевником, поскольку она размером с кастрюлю, весит до 10 килограммов, а ее щупальца достигают полутора метров в длину. Если человек коснулся медузы, ему следует незамедлительно обработать кожу аммиаком, промыть горячей водой и использовать антигистаминный крем.

7 февраля сообщалось, что аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы-«призрака» размером с автобус.

