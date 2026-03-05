В Венской опере «забукали» певицу, заменившую Нетребко

Зрители Венской оперы с нетерпением ждали выступления российской певицы Анны Нетребко в «Набукко» Джузеппе Верди, но были разочарованы и громко выразили свое недовольство, когда состав исполнителей изменился. Об этом пишет Der Standard.

Австрийская газета уточняет, что об изменении было объявлено непосредственно перед началом спектакля 2 марта. Нетребко не смогла петь по состоянию здоровья. Ее заменила специально приехавшая в Вену чешская сопрано Элишка Вайсова. Однако публика сочла ее неподходящей для исполнения партии Абигайль.

Зрители начали хихикать, язвительно смеяться и «забукивать» Вайсову. Во время антракта они толпами покидали оперу, говорится в статье.

В ноябре прошлого года у оперного театра в Цюрихе прошла организованная сторонниками Украины акция протеста. Во время премьеры оперы Верди «Сила судьбы» Нетребко исполняла главную партию. Около десяти человек с украинскими флагами собрались у театра. Они критиковали исполнительницу, называя ее «голосом Путина», и раздавали зрителям листовки с обвинениями. Однако большинство посетителей театра проигнорировали их действия и спокойно прошли в здание.

