Почему люди чаще страдают от бессонницы в марте, объяснил врач

Март для многих становится временем бессонницы или сонливости. Люди чаще плохо спят в конце зимы из-за того, что организм выходит из зимнего режима и адаптируется к смене времен года на лето, рассказала «Газете.Ru» врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

Сон человека подчиняется циркадным ритмам, которые синхронизируются со сменой дня и ночи, а также времен года. Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция серотонина — гормона счастья, отвечающего за активность и мотивацию. Одновременно увеличивается выработка мелатонина — гормона сна. После зимы биологические часы организма перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна.

«Зимой, когда световых часов меньше, уровень мелатонина остается повышенным и в дневное время, что создает состояние постоянной сонливости и апатии. При наступлении весны длительность светового дня увеличивается, что может привести к смещению биологических часов. Нарушения сна в конце зимы — это не миф, а физиологическая реальность, связанная с гормональной перестройкой организма из-за недостатка света. В большинстве случаев это адаптивный механизм, который не требует медикаментозного лечения», — заметила доктор.

Ключ к восстановлению режима — подъемы и отход ко сну в одно и то же время, регулярная физическая активность, отказ от телефона за два часа до сна и приглушенный свет до отхода ко сну. Организму требуется несколько дней, чтобы перестроиться. Но если вам не удается самостоятельно нормализовать сон, обратитесь к специалисту — врачу-сомнологу.

