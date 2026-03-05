Трамп назвал европейцев «сосунками» из-за китайских ветрогенераторов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Европы за покупку ветрогенераторов у Китая, так как «зеленая» энергетика слишком дорогая и неэффективная. Об этом он заявил во время круглого стола в Белом доме, передает РИА Новости.

«Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил им, что добром это не кончится, и вот теперь они признают, что я был прав», — сказал он.

Политик назвал «зеленую» энергетику мошенничеством и призвал вместо субсидий на ветрогенераторы и электромобили делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить США дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая искусственный интеллект.

В феврале глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас заявил, что европейские страны возобновили поиски собственных запасов нефти и газа, решив отойти от своего прежнего курса, ориентированного на возобновляемую энергетику.

Ранее Трамп заявил, что ветряные электростанции уничтожают миллионы птиц.