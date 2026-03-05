Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп назвал европейцев «сосунками» из-за китайских ветрогенераторов

Трамп раскритиковал страны Европы за покупку ветрогенераторов у Китая
Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Европы за покупку ветрогенераторов у Китая, так как «зеленая» энергетика слишком дорогая и неэффективная. Об этом он заявил во время круглого стола в Белом доме, передает РИА Новости.

«Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил им, что добром это не кончится, и вот теперь они признают, что я был прав», — сказал он.

Политик назвал «зеленую» энергетику мошенничеством и призвал вместо субсидий на ветрогенераторы и электромобили делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить США дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая искусственный интеллект.

В феврале глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас заявил, что европейские страны возобновили поиски собственных запасов нефти и газа, решив отойти от своего прежнего курса, ориентированного на возобновляемую энергетику.

Ранее Трамп заявил, что ветряные электростанции уничтожают миллионы птиц.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!