Армия

Жители сообщили о более чем 60 взрывах над Саратовом и Энгельсом

SHOT: более 60 взрывов раздалось над Саратовом и Энгельсом за два часа
В Саратове и Энгельсе за два часа раздалось более 60 взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал называет атаку «одной из самых массированных за все время».

По словам местных жителей, в городах ликвидированы десятки дронов ВСУ. Горожане утверждают, что один беспилотник-камикадзе попал в учебное заведение. После этого там начался пожар. А местные паблики пишут о повреждении многоквартирного дома.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны отражают четвертую волну атак БПЛА на Саратов и Энгельс. По словам очевидцев, налеты начались накануне около 23:30. В небе были видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА была уничтожена на подлете к городам.

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников,а экстренные службы приведены в полную готовность. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что
в результате налета БПЛА на Саратовскую область, предварительно, пострадали три человека и повреждены гражданские объекты.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей»

 
