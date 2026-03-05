Размер шрифта
Журналисты в США и Израиле заявили о начале наступления курдов на Иран

Журналистка Гриффин: иракские курды начали наземную операцию против Ирана
Osman Orsal/Reuters

Вооруженные формирования иракских курдов начали наземную военную операцию против Ирана. Об этом израильская журналистка Юлия Побегайлова и американская журналистка Дженнифер Гриффин заявили в социальной сети X.

По словам Побегайловой, которая ссылается на i24NEWS и информированного израильского чиновника, 2 марта тысячи курдских бойцов перешли на иранскую территорию и стали занимать там боевые позиции.

Эту информацию, сославшись на телеканал Fox News, подтвердила Гриффин.

4 марта заместитель военного министра Соединенных Штатов по политическим делам Элбридж Колби заявил, что к американо-израильской операции против Ирана могут присоединиться и другие государства.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. Американский лидер добавил, что непосредственным поводом для начала военной кампании стало отсутствие прогресса в дипломатических переговорах.

Ранее Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране.

 
