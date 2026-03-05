Размер шрифта
В Испании новорожденной установили самый маленький в мире кардиостимулятор

20 Minutes: мини кардиостимулятор помог спасти ребенка с редким нарушением ритма
Shutterstock

Врачи больницы Сан-Хуан-де-Деу в Барселоне имплантировали новорожденной девочке самый маленький в мире кардиостимулятор длиной около двух сантиметров. Ребенок появился на свет преждевременно с весом 2,1 килограмма и тяжелым нарушением сердечного ритма, сообщает издание 20 Minutes.

Проблемы с сердцем у плода выявили еще во втором триместре беременности. Специалисты диагностировали полную атриовентрикулярную блокаду — серьезное нарушение электрической проводимости сердца, при котором импульсы не проходят должным образом между его камерами. В результате у ребенка развилась выраженная брадикардия — опасное замедление сердечного ритма, а само сердце оказалось значительно увеличено.

В конце января состояние плода ухудшилось, и врачи приняли решение о досрочных родах. Девочка родилась 2 февраля с критически низкой частотой сердечных сокращений и риском сердечной недостаточности. В первые часы жизни ей установили временный кардиостимулятор, однако стандартные устройства длиной около шести сантиметров слишком велики для новорожденных и могут вызывать сдавление органов или инфекционные осложнения.

Чтобы решить эту проблему, команда больницы совместно с компанией Abbott разработала миниатюрный синхронизированный кардиостимулятор, адаптированный для младенцев. Устройство размером около двух сантиметров стало самым маленьким в своей категории — оно позволяет координировать работу камер сердца даже у маленького пациента.

В операции участвовали 16 специалистов различных профилей, а также инженеры по медицинскому оборудованию. По словам заведующей отделением детской кардиологии Джорджии Саркелла-Бругада, новый кардиостимулятор стал ключевым фактором стабилизации состояния ребенка. После 20 дней наблюдения в стационаре девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 напрямую поражает ткани сердца.

 
