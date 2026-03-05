Иран пригрозил Израилю нанести удар по ядерному реактору в израильском городе Димона при попытке смены режима в стране. Об этом сообщило в своем Telegram-канале иранское агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

«Иранский военный чиновник предупредил, что если США и Израиль будут добиваться смены режима в Иране, Тегеран нанесет удар по ядерному реактору в Димоне на оккупированной территории», — говорится в сообщении.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

3 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации сотрудников корпорации с АЭС «Бушер» в Иране.

В среду представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что взрывы происходят буквально в километрах от линии физзащиты атомной электростанции.

Ранее в Иране заявили о нанесении удара беспилотниками по дата-центру Amazon в Бахрейне.