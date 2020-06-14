В Атланте семь человек пострадали при стрельбе

На северо-востоке американского города Атланты неизвестные открыли стрельбу, из-за чего два человека погибли, пятеро получили ранения, сообщил телеканал »Fox News».

Сообщается, что инцидент произошел 13 июня вечером, когда в городе проходили протесты против полицейского произвола.

По имеющейся информации, стрельба велась из автомобиля. Полиция разыскивает открывших огонь.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и рушит странах.

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