В России выявлено 8 835 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8 835 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, 36,2% новых случаев протекают без симптомов. Всего за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 5 409 человек.

По состоянию на 14 июня, в России зафиксировано 528 964 случая COVID-19, из них 6 948 — с летальным исходом. Выздоровели 280 050 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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