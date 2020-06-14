Под Норильском собрали более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси

Более 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси было собрано за прошедшие сутки на месте разлива топлива под Норильском, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Таким образом, в общей сложности спасатели собрали 25,7 тыс. кубометров этой смеси.

Как отмечается, общее количество жидкости, которая была взята с акватории реки Амбарной, составляет 21 276 кубометров.

Кроме того, порядка 9,9 тыс. тонн грунта было отправлено в промышленный отвал на территории ТЭЦ №3.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. На данный момент ликвидируют последствия случившегося 670 человек и более 260 единиц специальной техники.

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