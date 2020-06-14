В Нигерии более 60 человек погибли из-за нападения боевиков
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Около 60 человек стали жертвами двух атак боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, в результате нападений погибли по меньшей мере 40 мирных жителей и 20 военных.
Как рассказали источники, инциденты случились в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай.
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