В Нигерии более 60 человек погибли из-за нападения боевиков

Около 60 человек стали жертвами двух атак боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в результате нападений погибли по меньшей мере 40 мирных жителей и 20 военных.

Как рассказали источники, инциденты случились в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай.

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