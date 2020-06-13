Прокуратура начала проверку по факту пожара на газораспределительной станции в Казани

Прокуратура начала проверку после пожара на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РЕН.

Так, на место ЧП выехали исполняющий обязанности прокурора Московского района Казани Марат Мустафин совместно с прокурором Казани Олегом Дроздовым.

Прокуратура проведет проверку по факту соблюдения требований безопасности во время работы на взрывоопасном объекте.

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