Абхазия продлила запрет на въезд из России

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил запрет на въезд в страну через границу с Россией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Действие ограничения продлевается до 1 июля из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

Запрет был установлен 9 апреля текущего года после выявления в Абхазии первого случая COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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