Более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

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ВОЗ зарегистрировала еще 128 тысяч заражений коронавирусом за сутки.

Также число летальных исходов возросло более чем на 5,3 тыс.

Таким образом, число официально подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 7,27 млн, умерли более 413 тыс. человек.

Стоит отметить, что статистика ВОЗ учитывает только официальные сведения стран о заболеваемости и смертности.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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