Всероссийскую акцию «Оставайся донором» поддержали артисты и спортсмены
Уже свыше 2500 человек приняли участие во Всероссийской донорской неделе, стартовавшей 8 июня.
Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в четверг, 11 июня.
Сам Всероссийский день донора отмечается 14 июня.
Уже удалось собрать 1 125 литров крови. В акции участвуют 73 субъекта РФ.
За первые дни акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня, удалось собрать 1 125 литров крови. На сегодняшний день к марафону присоединилось 73 региона.
«Донорство – это всегда благодарное и благородное дело. Поэтому я с удовольствием приняла предложение присоединиться к акции #ОставайсяДонором», - отметила Анна Семенович.
«Я думаю, нет ничего более привлекательного, чем личный пример. Поэтому сегодня я здесь и поддерживаю акцию #ОставайсяДонором», - сказал, в свою очередь, Митя Фомин.
А вот Ассоциация Киокусинкай России участвует в акции уже во второй раз.