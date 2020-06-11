Всероссийскую акцию «Оставайся донором» поддержали артисты и спортсмены

Уже свыше 2500 человек приняли участие во Всероссийской донорской неделе, стартовавшей 8 июня.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в четверг, 11 июня.

Сам Всероссийский день донора отмечается 14 июня.

Уже удалось собрать 1 125 литров крови. В акции участвуют 73 субъекта РФ.

За первые дни акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня, удалось собрать 1 125 литров крови. На сегодняшний день к марафону присоединилось 73 региона.

«Донорство – это всегда благодарное и благородное дело. Поэтому я с удовольствием приняла предложение присоединиться к акции #ОставайсяДонором», - отметила Анна Семенович.

«Я думаю, нет ничего более привлекательного, чем личный пример. Поэтому сегодня я здесь и поддерживаю акцию #ОставайсяДонором», - сказал, в свою очередь, Митя Фомин.

А вот Ассоциация Киокусинкай России участвует в акции уже во второй раз.