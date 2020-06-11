Власти Москвы оплатят тесты на COVID-19 сотрудников организаций

Тесты на коронавирусную инфекцию работников организаций в Москве будут оплачены за счет городского бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Она отметила, что с 11 июня, власти города совместно с работодателями приступают к реализации государственно-частного проекта, согласно которому каждый наниматель может выбрать медорганизацию на сайте департамента здравоохранения и заключить с ней договор по забору крови.

«Последующее исследование осуществляется полностью за счет города», — подчеркнула Ракова.

По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия провела почти 14 миллионов тестов на коронавирус