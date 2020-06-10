Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются ТЦ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии торговых центров в регионе. Об этом он заявил в эфире «России 24».
Он отметил, что открытие планируется к выходным этой недели.
Кроме торговых центров, по словам главы региона, также планируется открытие летних веранд в городах Московской области.
Воробьев добавил, что в рамках подготовки к открытию власти ведут переговоры с санитарным врачом, а также следят за данными по распространению коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число человек
— В Подмосковье по поручению Воробьева продолжается бесплатная раздача масок