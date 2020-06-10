Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются ТЦ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии торговых центров в регионе. Об этом он заявил в эфире «России 24».

Он отметил, что открытие планируется к выходным этой недели.

Кроме торговых центров, по словам главы региона, также планируется открытие летних веранд в городах Московской области.

Воробьев добавил, что в рамках подготовки к открытию власти ведут переговоры с санитарным врачом, а также следят за данными по распространению коронавируса.

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