Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Директор ТЭЦ-3 АО в Норильске Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов задержаны в рамках дела о разливе топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Соответствующее преступление предусмотрено статьей 246 УК РФ.

Мужчины задержаны, поскольку не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта.

Уточняется, что в ближайшее время им предъявят обвинение. Также решится вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин отметил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой.

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил Уткин.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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