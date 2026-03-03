Израильская армия вошла в южный Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» (в Иране. — «Газета.Ru») израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны», — говорится в сообщении.

Накануне представитель ЦАХАЛ Надав Шошани утверждал, что Израиль в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

По словам начальника генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенанта Эяля Замира, Израиль планирует продолжать военные действия против шиитской организации «Хезболла» до тех пор, пока не ликвидирует угрозу, исходящую с ливанской территории.

Ранее Израиль точечно атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы» в Бейруте.