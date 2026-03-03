Размер шрифта
В Бразилии уволили тренера после победы 8:0

Бразильский «Фламенго» отправил в отставку тренера Филипе Луиса. Об этом сообщает Globo.

Увольнение состоялось после матча с «Мадурейрой», завершившимся победой со счетом 8:0. Отмечается, что руководство «Фламенго» приняло решение об отставке Филипе Луиса еще до игры.

Луис провел большую часть своей европейской карьеры в «Атлетико» из Мадрида, сыграв за команду в 240 официальных матчах. В сезоне-2014/15 он выступал за лондонский «Челси».

18 декабря Филипе Луис похвалил вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который в финале Межконтинентального кубка отбил в серии послематчевых пенальти четыре удара, передает Global Esporte.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают и передают информацию. Вратарь «ПСЖ», вероятно, очень хорошо подготовился. Как будто он смотрел нашу вчерашнюю тренировку. Это действительно похвально. Поздравляю Париж», — сказал Фелипе Луис.

Ранее в Англии хотят радикально изменить правила футбола.

 
