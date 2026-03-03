«Автомат, патроны, граната»: правоохранители задержали ростовчан после проверки гаража

В Азове правоохранители нашли в гараже автомат, гранату и наркотики

В городе Азове Ростовской области полицейские обнаружили в гараже автомат, патроны, гранату и наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Изначально силовики получили информацию о запрещенке и решили ее проверить. Дома у 67-летнего мужчины и его 45-летнего сына нашли 140 граммов травки, которую дельцы собирались продать. А вот дальше полицию ждал бонус: в гараже были аккуратно сложены больше 1800 патронов, автомат с карабином, ружья, пистолеты и прочее оружие», – говорится в публикации.

По данным канала, сотрудники полиции задержали нарушителей, в отношении ростовчан возбуждено дело.

