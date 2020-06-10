МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2021. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Таким образом, МГУ занял 74-е место в данном рейтинге.

В пресс-службе отметили, что, начиная с 2014 года, университет улучшил свои показатели на 46 пунктов.

Уточняется, что МГУ поднялся в рейтинге благодаря своей репутации в мировом академическом сообществе, а также за счет активной работы по привлечению иностранных студентов и преподавателей.

Всего в рейтинг QS вошли 28 вузов России, 17 из них улучшили позиции по сравнению с предыдущим годом.

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings составляется глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds. Он ранжирует 1000 лучших университетов мира по шести критериям: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавателей и студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%).

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