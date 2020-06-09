В Москве заработали все виды проездных после снятия ограничений

В Москве заработали все виды проездных для поездок на транспорте после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее социальные карты и проездные не действовали, за исключением карты «Тройка», к которой привязывался цифровой пропуск. Также был введен запрет на продажу проездных непосредственно у водителя в наземном транспорте, он будет действовать и сейчас.

Как сообщили в пресс-службе, продлить проездной будет возможно с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Пассажиры могут обратиться в кассы метро и киоски «Мосгортранса».

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