В Москве зафиксировали еще 1 572 случая COVID-19

В Москве диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 1 572 людям, сообщает оперативный штаб.

Выздоровели после заражения инфекцией 5 390 человек, умерли — 59.

Таким образом, общее число заболевших в городе с начала эпидемии составляет 198 590. Также выявлено более 109 тыс. выздоровевших и 3 020 летальных случаев.

Всего в России на сегодняшний день обнаружено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у более 7,2 млн человек.

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