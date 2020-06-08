В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Еще 51 летальный случай от коронавирусной инфекции был зафиксирован в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб.

Как уточнили в штабе, умершие имели положительный тест на коронавирус, также у них у всех была пневмония.

Сутками ранее в столице умерли от инфекции 55 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По состоянию на 7 июня, всего России зафиксировано 467 тыс. заболевших, вылечились свыше 226 тыс. пациентов, а умерли — 5 859.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более тысячи москвичей сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19

— Москва может отменить пропуска с середины июня

— В Москве за сутки выявлено 1956 случаев COVID-19