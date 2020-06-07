В Берлине задержаны почти 100 человек на акциях против расизма

По меньшей мере 93 человека задержаны во время акций протеста против расизма, дискриминации и полицейского насилия в германской столице, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Берлина.

По их данным, во время демонстраций пострадали 28 стражей правопорядка. Кроме того, пострадал фотожурналист.

Уточняется, что только в демонстрации на площади Александерплац приняли участие около 15 тысяч человек.

Акция в целом проходила мирно, рассказали в правоохранительных органах, однако по ее завершении из оставшейся толпы в сотрудников полиции полетели бутылки и камни.

Данная демонстрации прошла на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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