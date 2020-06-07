В России выявлено 8 984 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 8 984 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
По данным оперштаба, 38,5% новых случаев протекают без симптомов.
По последней информации, в России зафиксировано 467 673 случая COVID-19, из них 5 859 — с летальным исходом. Выздоровели 226 731 человек.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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