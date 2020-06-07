В России выявлено 8 984 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8 984 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, 38,5% новых случаев протекают без симптомов.

По последней информации, в России зафиксировано 467 673 случая COVID-19, из них 5 859 — с летальным исходом. Выздоровели 226 731 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не нужно бояться»: что провоцирует тяжелое течение COVID-19

— В России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус

— В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса