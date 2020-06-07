В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой. Об этом сообщает сайт главка МВД по региону.

Уточняется, что автомобильный мост частично разрушился в Партизанском районе на 65-м км автодороги Партизанское — Мина.

«Транспортное сообщение с пятью населенными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) осуществляется через Манский район по автодороге Саяны - Выезжий Лог», — указано в сообщении.

На месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Движение транспорта будет возобновлено после восстановления моста.