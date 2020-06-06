Третье за сутки землетрясение произошло у берегов Камчатки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сейсмологи зафиксировали за субботу, 6 июня, у восточного побережья Камчатки три подземных толчка. Об этом рассказали в краевом главке МЧС.
Последнее землетрясение магнитудой 4,0 было не ощущалось и располагалось в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился в 199 км от Петропавловска-Камчатского.
Как отмечается, жители Камчатского края не ощутили подземный толчок.
«Сейсмособытие не цунамигенное», — добавили в МЧС.
Ранее в субботу еще два толчка магнитудой 4,1 и 5,0 были зарегистрированы у восточного побережья Камчатки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жители юго-востока Казахстана ощутили землетрясение