Воробьев: пока нельзя открывать торговые центры

В Подмосковье торговые центры пока останутся закрытыми, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем», — сказал Воробьев.

Он отметил, что главный санитарный врач и эксперты считают этот шаг преждевременным.

В Подмосковье коронавирусом заразились почти 43 тыс., скончались 539, выздоровели 10 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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