В Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице

Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают сограждан снимать защитные маски на улице, передает телеканал NHK.

В Японии пришла летняя жара. В префектуре Гифу температура уже поднялась выше +32°С, в Фукусиме — до +31°С, в Токио до +29,7°С. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться.

В связи с этим специалисты рекомендовали избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску на улице при условии достаточного расстояния между людьми.

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