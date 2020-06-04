Собянин заявил об ослаблении большей части ограничений до 1 июля

В Москве до 1 июля ослабят большую часть ограничений. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 24».

«Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике поэтапного [снятия ограничений] можно будет сказать. Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля», — сказал Собянин.

Ранее Москва начала постепенно возвращаться к обычному ритму жизни: открываются предприятия при соблюдении санитарных условий, жители могут гулять и посещать парки.

В Москве коронавирусом заразились 189 тыс., выздоровели почти 95 тыс., скончались 2749 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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