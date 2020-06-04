Стала известна площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

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Площадь загрязнения в Норильске после того, как на территории ТЭЦ-3 случился разлив дизельного топлива, составила 180 тысяч кв. метров. Об этом сообщает сайт прокуратуры Красноярского края.

В региональной прокураторе уточнили, что нефтепродукты загрязнили площадь «от промышленной площадки до участка реки Амбарная», где размещены «пояса из заградительных бонов». Там также указали, что топливо в том числе проникло в водосборные площади таких водных объектов, как ручей Безымянный, реки Дальдыкан и Амбарная.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

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