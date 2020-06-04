Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Мосгорсуд решил повторно продлить срок ареста экс-члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и прочим фигурантам уголовного дела по обвинению в хищении более 30 млрд рублей, до 24 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Арашуковым.

Следствие считает, что отец Арашукова — Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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