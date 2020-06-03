Глава МЧС вылетел в Норильск, где произошел разлив топлива

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Норильск, где произошел разлив топлива, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске», — сказали в пресс-службе.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

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