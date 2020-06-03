Глава МЧС вылетел в Норильск, где произошел разлив топлива
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Норильск, где произошел разлив топлива, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске», — сказали в пресс-службе.
29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Красноярском крае объявят ЧС из-за разлива топлива
— Путин отчитал красноярского губернатора из-за разлива топлива в Норильске
— Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске